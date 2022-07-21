WhatsApp запустил перенос данных между iOS и Android

Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) снял ограничения на перенос данных между операционными системами iOS и Android. Инструкция по передаче данных появилась на официальном сайте приложения 21 июля.

Чтобы воспользоваться опцией, необходимо скачать специальное приложение для переноса, обновить программное обеспечение до последней версии на обоих смартфонах и использовать при этом один и тот же номер, на который первоначально была зарегистрирована учетная запись в WhatsApp.

Переносить можно практически всю возможную информацию, кроме истории звонков и платежных данных. В инструкции отмечается, что мессенджер не будет видеть перенесенные данные.

9 июля стало известно, что разработчики мессенджера работают над новой функцией, позволяющей подключаться к одной учетной записи одновременно с двух устройств. Переписки при этом будут переноситься автоматически.

18 июня стало известно о выпуске обновления мессенджера на Android и iOS, в котором появилась функция приглушения звука участников групповых вызовов. Также участвующие в звонке пользователи смогут отправлять друг другу личные сообщения. Кроме того, добавлено уведомление, которое будет появляться при присоединении к чату нового собеседника.