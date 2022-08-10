«Завязывают с алкоголем, а с пирожками — невозможно»

Московское «Торпедо» вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя восемь лет, но пока выступает неудачно. В первых четырех турах подопечные Александра Бородюка набрали всего одно очко и находятся на предпоследнем месте, в зоне прямого вылета. Они проиграли «Сочи» (1:3), «Динамо» (0:4), добились ничьей с «Крыльями Советов» (1:1), а в последнем матче уступили «Химкам» (1:3).

Во встрече с подмосковным клубом капитаном «Торпедо» был полузащитник Александр Рязанцев. Он самый статусный футболист в нынешнем составе «автозаводцев», за которых играет с 2019 года. Широкую известность 35-летний хавбек получил в конце 2000-х годов, когда выступал за казанский «Рубин». С ним он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз — Кубок России, а также отметился красивым голом в ворота «Барселоны» в выездном матче Лиги чемпионов в октябре 2009 года, когда «Рубин» победил одну из сильнейших команд в истории мирового футбола (2:1).

В 2014-м Рязанцев перешел в петербургский «Зенит», с которым через год выиграл свое третье в карьере чемпионство. В интервью «Известиям» Александр поделился мнением о старте «Торпедо» в сезоне и том, чего команде не хватает для улучшения результатов.

— Почему у «Торпедо» выдался такой неудачный старт в РПЛ?

— Просто не забиваем голы. Наверное, большая ответственность давит на команду. Но мы постепенно справляемся с ней. И в матче с «Химками», пусть и не сразу, а после забитого гола, когда сравняли счет, но всё же начали играть в хороший футбол.

— «Торпедо» пока не может играть на своей основной арене в «Лужниках», домашние матчи проводит в Химках, поэтому в последней игре было хозяином только формально. Насколько влияло то, что фактически были гостевой командой в домашней встрече?

— На меня это никак не влияло. Думаю, что на других ребят в команде тоже. Тем более народу на трибунах в Химках было не так много, к сожалению.

— В «Торпедо» очень серьезно тасуется состав, меняются вратари, вы только в последних двух матчах стали выходить на поле в старте. Это влияет на качество игры?

— Нормальный рабочий процесс. Тренер выбирает футболистов, присматривается. Кто, по его мнению, на данный момент сильнее, тот и выходит на поле. Считаю, что это идет только на пользу. И мы в целом от матча к матчу прибавляем по качеству игры. Просто пока не приводит к набранным очкам.

— Какие ощущения от того, что на матч с «Химками» вам доверили капитанскую повязку?

— Конечно, капитаном быть всегда почетно. Особенно в таком клубе, как «Торпедо». Да и это в принципе в любой команде так. Дополнительная ответственность и мотивация играть как можно лучше, радовать болельщиков, приносить пользу клубу.

— Как-то приходится особенно проявлять себя в раздевалке и на поле, мотивировать партнеров по команде, когда игра идет не очень хорошо?

— Да в принципе у нас в коллективе все игроки сознательно подходят к матчам, с должным уровнем ответственности и настроем. Стараются, проявляют себя. Здесь дополнительно мотивировать кого-то не надо.

— В том составе, которым выходил «Торпедо» в РПЛ, только вы и Игорь Лебеденко имели богатый опыт игры в премьер-лиге. Теперь к вам присоединились Игорь Смольников и Илья Кутепов. Но из-за травм оба почти не проходили сборы, не были готовы к первым турам. Сильно усложняет жизнь эта кадровая ситуация?

— Конечно. Когда футболисты не проходят сборы, не наигрываются определенные связи, работа идет тяжелее. Но все ребята мастеровитые, опытные, так что надеюсь, быстро вольются в состав.

— Можно сказать, что, когда они наберут форму и сыграются с остальной командой, дела пойдут лучше?

— Нет, я бы не связывал наши текущие результаты и качество игры только с их отсутствием или приходом. Считаю, что мы в двух последних матчах с «Крыльями Советов» и «Химками» показали достаточно качественный футбол, чтобы набирать очки. Просто реализация моментов пока подводит. А так, думаю, что в последних двух матчах выглядели достойно.

— По первым матчам было видно, как нервничает на тренерской скамейке Александр Бородюк, который всегда был спокойным в ФНЛ. На эмоциях игроков как-то сказываются его переживания?

— Мы не обращали внимания на его поведение. Но оно понятно: наверное, Александр Генрихович очень переживал из-за неудовлетворительных результатов. Но мы не акцентируем на этом внимание. Стараемся сосредоточиться на работе.

— Вы четыре года не были в РПЛ, с момента выступлений за «Амкар» в 2018 году. Какие эмоции от возвращения в премьер-лигу?

— С удовольствием в нее вернулся. Пока сложно оценивать, как она изменилась и что будет дальше. Но есть желание закрепиться в элите и помочь «Торпедо» как можно успешнее выступить. Пока, к сожалению, не всё получается, набрали только одно очко в первых четырех турах. На мой взгляд, последний матч с «Химками» проиграли незаслуженно. Надо это исправлять и прибавлять.

— Вас в РПЛ помнят не только по трофеям за «Рубин» и «Зенит» и голу в ворота «Барселоны», но и по ставшей мемом фразе «Извините, пирожки!», использованной в микст-зоне как повод не останавливаться на разговор с журналистами. Сейчас завязали с этой фишкой?

— Завязывают с алкоголем. А с пирожками можно не завязывать (улыбается).

— То есть будете это повторять?

— А вы меня с тех пор видели хоть раз с пирожками?

— Нет.

— Вот и ответ.