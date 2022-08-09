Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве рассказали о ведении «креативной войны» против России
Мир
Союзные силы при поддержке артиллерии и авиации ведут бои против ВСУ в Соледаре
Мир
СМИ обвинили Киев в неисполнении обязательств из-за срыва транзита по «Дружбе»
Мир
В ЕС не поддерживают идею прекратить выдачу виз россиянам
Мир
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Общество
За полгода в РФ пресекли 61 преступление террористической направленности
Мир
Пелоси не пожалела о своем визите на Тайвань
Мир
МО РФ сообщило о сокращении числа наемников на Украине на 549 человек
Политика
Захарова назвала чушью идею премьер-министра Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

Компания Geely анонсировала выход электропикапа Radar RD6

0
Фото: autohome.com.cn
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская компания Geely анонсировала выход электропикапа Radar RD6. Об этом 9 августа сообщило издание «Авторевю».

Поднебесный вездеход: китайский пикап обходит российские ограничения
Тест-драйв Great Wall Poer

За новой маркой стоит дочерняя компания Geely, Pickup Automobile Sales (Shandong) Co. По информации издания, название Radar следует расшифровывать как Rational Alone Discovery Accompany Romantic, хотя и пишут его не как аббревиатуру.

Пока представлен базовый Radar RD6 с задним приводом. Единственный электромотор выдает 272 л. с. Тяговый аккумулятор емкостью 85,9 кВт∙ч. Позже в гамме появятся двухмоторные полноприводные версии. Пробег на одной зарядке должен превысить 600 км.

Легкий грузовик RD6 представляет из себя пикап с несущим кузовом, построенный на усиленной модульной платформе SEA (Sustainable Experience Architecture).

Единственная конфигурация предусматривает полноценную четырехдверную кабину и грузовую платформу длиной 1525 мм. Паспортная грузоподъемность машины — 755 кг.

Машина адресована молодым и энергичным, у кого в почете активные виды отдыха. Возможно поэтому в грузовом отсеке машины есть сразу четыре 220-вольтовые розетки для подключения бытовых приборов.

Интерьер выполнен без ультрамодных решений. Среди опций наличествует «кожаная» обивка сидений, электропривод передних кресел, панорамная крыша и многое другое. В Китае продажи пикапов Radar RD6 начнутся в четвертом квартале 2022 года.

5 августа «Автостат» сообщил, что в июле 2022 года российский рынок новых электромобилей снизился на 30%. За это время в РФ было приобретено 137 новых электромашин. С начала 2022 года электрокары ввозятся в Россию на общих основаниях. Учитывая, что ряд марок на фоне объявленных санкций и вовсе прекратил поставки, снижение в данном сегменте — процесс закономерный.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022