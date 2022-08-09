Китайская компания Geely анонсировала выход электропикапа Radar RD6. Об этом 9 августа сообщило издание «Авторевю».

За новой маркой стоит дочерняя компания Geely, Pickup Automobile Sales (Shandong) Co. По информации издания, название Radar следует расшифровывать как Rational Alone Discovery Accompany Romantic, хотя и пишут его не как аббревиатуру.

Пока представлен базовый Radar RD6 с задним приводом. Единственный электромотор выдает 272 л. с. Тяговый аккумулятор емкостью 85,9 кВт∙ч. Позже в гамме появятся двухмоторные полноприводные версии. Пробег на одной зарядке должен превысить 600 км.

Легкий грузовик RD6 представляет из себя пикап с несущим кузовом, построенный на усиленной модульной платформе SEA (Sustainable Experience Architecture).

Единственная конфигурация предусматривает полноценную четырехдверную кабину и грузовую платформу длиной 1525 мм. Паспортная грузоподъемность машины — 755 кг.

Машина адресована молодым и энергичным, у кого в почете активные виды отдыха. Возможно поэтому в грузовом отсеке машины есть сразу четыре 220-вольтовые розетки для подключения бытовых приборов.

Интерьер выполнен без ультрамодных решений. Среди опций наличествует «кожаная» обивка сидений, электропривод передних кресел, панорамная крыша и многое другое. В Китае продажи пикапов Radar RD6 начнутся в четвертом квартале 2022 года.

5 августа «Автостат» сообщил, что в июле 2022 года российский рынок новых электромобилей снизился на 30%. За это время в РФ было приобретено 137 новых электромашин. С начала 2022 года электрокары ввозятся в Россию на общих основаниях. Учитывая, что ряд марок на фоне объявленных санкций и вовсе прекратил поставки, снижение в данном сегменте — процесс закономерный.