Рынок новых электромобилей в России снизился на 30%

В июле 2022 года российский рынок новых электромобилей снизился на 30%. За это время в РФ было приобретено 137 новых электромашин. Этот показатель меньше результатов 2021 года на 29,7%. Об этом 5 августа сообщило агентство «Автостат».

Аналитики отметили, что если брать итоги семи месяцев 2022 года, то в России по электромобилям наблюдался рост: за этот период было куплено 1415 таких машин, что на 37,5% больше, чем за семь месяцев 2021 года.

Разнонаправленную динамику эксперты агентства объяснили тем, что в конце 2021 года российские дилеры, готовясь к отмене таможенных льгот на ввоз в РФ электрокаров (с 1 января 2022 года они были отменены), завезли машин на электротяге с большим запасом.

Этого задела хватило до начала марта 2022 года, когда начиная с января 2022 года по март текущего года приобреталось до 300 новых электромобилей.

Сейчас, когда электрокары ввозятся в Россию на общих основаниях, а ряд марок на фоне объявленных санкций и вовсе прекратил поставки, снижение в данном сегменте — процесс закономерный.

По итогам июля 2022 года в сегменте электромобилей на первое место вышла американская Tesla с 48 машинами. На вторую позицию по электромобилям вышел Volkswagen (21 шт.). Призовую тройку замкнула Audi (16 шт.). В пятерку лидеров попали также китайский BYD и немецкий Porsche (по 9 шт.).

4 августа «АвтоВАЗ» в Ижевске показал прототип электрической версии Lada Largus, которую начнут выпускать на предприятии в 2023 году. Ориентировочный запас хода электрического универсала составит порядка 350−400 км.