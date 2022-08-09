Бешенство выявили у восьми животных в Псковской области

С начала 2022 года в Псковской области зарегистрировано восемь случаев бешенства среди животных. Для профилактики проводится бесплатная вакцинация антирабической вакциной.

Опасное заболевание выявили у одной коровы, одной кошки и двух собак. Кроме того, бешенство диагностировали и у диких животных, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Великолукская правда. Новости». В июле заболевание подтвердили у бездомного кота на улице Максима Горького в Великих Луках. Специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации очага в соответствии с ветеринарными правилами.

В связи с напряженной обстановкой по бешенству жителям региона рекомендуют не допускать контакта детей и взрослых с бездомными и дикими животными.

В начале августа карантин по бешенству установили в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Очаг заболевания выявлен в селе Бетьки.