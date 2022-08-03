Карантин по бешенству ввели в селе в Татарстане

Карантин по бешенству установили в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Опасное заболевание выявили в личном подсобном хозяйстве.

Очаг бешенства расположен на улице Ленина в селе Бетьки. Неблагополучной признана территория в радиусе 1 км от очага, пишет ИА «Татар-информ». На участке запрещено лечить больных животных. Также нельзя вывозить животных на ярмарки и выставки. Карантин продлится 60 дней после убоя последнего зараженного животного.

Указ о введении карантина подписал глава республики Рустам Минниханов. Отмечается, что это второй очаг бешенства, выявленный в Татарстане за неделю. В конце июля карантин ввели в селе Билярск Алексеевского района.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии с начала 2022 года выявлено четыре случая заболевания животных бешенством. Два очага обнаружены в Сарапульском районе. В трех случаях бешенство переносили дикие лисы, в селе Уральском заболела кошка.