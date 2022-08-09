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Паводок отступил от жилых домов в Тындинском округе в Приамурье

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Вода покинула приусадебные участки и жилые дома в Тындинском муниципальном округе в Амурской области. Об этом 9 августа сообщает региональное управление МЧС.

По последним данным, подтопленных жилых территорий в округе не осталось. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Под удар циклона в регионе максимально попали Тындинский округ, а также Сковородинский, Зейский и Магдагачинский районы. В Ивановке, где подтоплены 77 жилых домов и 130 приусадебных участков, часть местных жителей отказывается от эвакуации. Возможности выехать из села в другие населенные пункты нет. 55 человек эвакуировали на вертолете Ми-8.

Режим ЧС был введен в регионе 8 августа. Паводок начался из-за резкого подъема воды в реках, транспортное сообщение было нарушено с 32 населенными пунктами. Все региональные службы переведены на усиленный режим работы.

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