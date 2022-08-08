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Режим ЧС ввели на территории Приамурья в связи с паводком

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Фото: ТАСС/МЧС России
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На территории Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной стала сложная паводковая обстановка, сообщили ИА PriamurMedia в региональном правительстве.

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Резкие подъемы воды зафиксированы в Тынде, Сковородинском и Зейском районах, Тындинском округе. В 13 населенных пунктах подтоплены 82 жилых дома и 200 придомовых участков. Эвакуированы 158 человек, в том числе 49 детей.

По данным областного ГУ МЧС России, транспортное сообщение нарушено с 32 населенными пунктами. Из-за повреждения дорог и мостов полностью оказались отрезаны поселки Толбузино, Ивановка, Сиан, Амуро-Балтийск, Златоустовск, Ольгинск, а также села Кузнецово, Аносово, Ивановское.

Все региональные службы переведены на усиленный режим работы. По словам губернатора Василия Орлова, в муниципалитеты направлены дополнительные силы минлесхоза и МЧС. Сотрудники выполняют аварийно-восстановительные работы и организуют лодочные переправы, уточняет Амурская Служба Новостей,

В подтопленных населенных пунктах работают 153 спасателя, задействовано 38 единиц техники, 14 плавсредств и два плавающих транспортера.

Сложная гидрологическая ситуация на территории Приамурья сложилась в результате прохождения циклонов, сопровождавшихся обильным выпадением осадков и шквалистым ветром.

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