Режим ЧС ввели на территории Приамурья в связи с паводком
На территории Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной стала сложная паводковая обстановка, сообщили ИА PriamurMedia в региональном правительстве.
Резкие подъемы воды зафиксированы в Тынде, Сковородинском и Зейском районах, Тындинском округе. В 13 населенных пунктах подтоплены 82 жилых дома и 200 придомовых участков. Эвакуированы 158 человек, в том числе 49 детей.
По данным областного ГУ МЧС России, транспортное сообщение нарушено с 32 населенными пунктами. Из-за повреждения дорог и мостов полностью оказались отрезаны поселки Толбузино, Ивановка, Сиан, Амуро-Балтийск, Златоустовск, Ольгинск, а также села Кузнецово, Аносово, Ивановское.
Все региональные службы переведены на усиленный режим работы. По словам губернатора Василия Орлова, в муниципалитеты направлены дополнительные силы минлесхоза и МЧС. Сотрудники выполняют аварийно-восстановительные работы и организуют лодочные переправы, уточняет Амурская Служба Новостей,
В подтопленных населенных пунктах работают 153 спасателя, задействовано 38 единиц техники, 14 плавсредств и два плавающих транспортера.
Сложная гидрологическая ситуация на территории Приамурья сложилась в результате прохождения циклонов, сопровождавшихся обильным выпадением осадков и шквалистым ветром.