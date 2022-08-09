ВВС и силы ПВО Белоруссии проведут учения на полигоне Ашулук в РФ

Белоруссия проведет с 9 по 25 августа учения войск военно-воздушных сил (ВВС) республики и войск противовоздушной обороны (ПВО) с боевой стрельбой. Об этом сообщили 9 августа в министерстве обороны страны.

«Мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа — в районах проведения учения на территории Республики Беларусь. С 22 по 25 августа — в границах территории и воздушного пространства полигона «Ашулук». Передислокация на полигон «Ашулук» осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами», — сообщили в ведомстве.

Указано, что военные учения будут проходить с целью повышения слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.

4 августа стало известно, что белорусские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября.

На учениях от вооруженных сил Белоруссии будет задействовано более 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

26 июля в российском оборонном ведомстве сообщили, что на этих военных учениях будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе.