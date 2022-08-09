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На покупку машин китайских марок россияне потратили 100 млрд рублей

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Фото: Global Look press/ Zhang Nan
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На покупку автомобилей китайских марок жители РФ потратили около 100 млрд рублей. По мнению аналитиков рынка, это составляет 12% всей финансовой емкости рынка в 1 полугодии 2022 года. Об этом 9 августа сообщило агентство «Автостат».

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За шесть месяцев 2022 года россияне потратили на покупку новых легковых машин китайских брендов 94,7 млрд рублей. Более 90% этих денег пришлось на продукцию четырех марок.

Лидирует Haval, на покупку машин бренда в январе — июне 2022 года российские автовладельцы потратили 26,8 млрд рублей.

Второе место занимает марка Chery, автомобили которой обошлись в 24,9 млрд рублей. На третьей позиции находится Geely с результатом 18,6 млрд рублей.

Еще 15,9 млрд рублей было потрачено на продукцию марки EXEED.

На покупку новых автомобилей других марок из КНР ушло лишь 8,5 млрд рублей, половину которых забрала марка Changan.

На каждый из оставшихся китайских брендов жители России потратили менее 1,5 млрд рублей.

По оценке экспертов агентства, затраты россиян на покупку «китайцев» в I полугодии 2022 года увеличились на 19%. Однако финансовая емкость всего российского рынка за этот период сократилась наполовину.

5 августа стало известно, что в России в июле 2022 года доля китайских автомобилей превысила 24%. Эксперты «Автостата» отметили, что впервые китайские марки в России опередили автокомпании из Южной Кореи. Доля корейских брендов в июле 2022 года составила 21,2%.

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