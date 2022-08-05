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В России доля автомобилей китайских брендов превысила 24% в июле

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В России в июле 2022 года доля китайских автомобилей превысила 24%. Россияне приобрели 8 642 новых легковых автомобиля китайских марок. Об этом 5 августа отчиталось аналитическое агентство «Автостат».

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Эксперты компании отметили, что впервые китайские марки в России опередили автокомпании из Южной Кореи. Доля корейских брендов в июле 2022 года составила 21,2%.

В лидерах рынка автомобили отечественных марок. Показатель российских брендов равен 30,9%.

Доля «китайцев» на российском авторынке стала стремительно расти начиная с апреля 2022 года. Если в январе – марте доля китайской техники составляла 9,5%, то в апреле уже 12,6%. В мае текущего года доля машин производства КНР возросла до 16,9%, в июне — 21%, а июль 2022-го отметился рекордной величиной — 24,3%.

По оценке «Автостата», каждый четвертый купленный в России в прошлом месяце новый легковой автомобиль был «родом» из Китая.

Свыше 90% всех «китайцев», которые приобрели россияне в июле, пришлось на четыре бренда: Chery (2577 шт.), Geely (2323 шт.), Haval (2155 шт.) и EXEED (1012 шт.).

Самым популярным китайским автомобилем в июле 2022 года стал кроссовер Geely Coolray, его приобрели в количестве 1219 экземпляров. На втором месте Haval Jolion (1162 шт.). Далее следуют две модели Chery — Tiggo 7 PRO и Tiggo 4 (1134 и 777 шт. соответственно).

3 августа российские автодилеры отчитались, что за шесть месяцев 2022 года продали в России автомобилей китайских марок на 95,5 млрд рублей. В сегменте подержанной автотехники тоже лидируют китайские бренды.

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