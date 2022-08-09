Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка украинскими боевиками

Житель Донецка показал корреспонденту «Известий» свои владения, которые попали под очередной обстрел города со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас от дома и построек на частной территории мужчины остались одни развалины.

«Дверь унесло. ‹...› Здесь была будка для собак — улетела. Остались только одни (доски. — Ред.)», — рассказал мужчина.

ВСУ ежедневно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, по последней информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел Донецка был зафиксирован во вторник в 10:50 (время совпадает с мск). Тогда украинские боевики выпустили в сторону города 7 снарядов калибром 122 мм.

До этого, 6 августа, ВСУ произвели десять выстрелов из танка по поселку шахты «Трудовская» в Донецке.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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