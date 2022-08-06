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ВСУ обстреляли из танка поселок шахты «Трудовская» в Донецке

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели десять выстрелов из танка по поселку шахты «Трудовская» в Донецке. Об этом 6 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:05 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (поселок шахты «Трудовская»): произведено 10 выстрелов из танка», — отметило представительство в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что с позиций в населенном пункте Первомайское украинские военные в 21:10 выпустили пять снарядов по направлению Киевского и Куйбышевского районов Донецка.

Ранее в этот день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что пять мирных жителей погибли, еще 31 человек получил ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Накануне под обстрел украинских войск попала больница №17 в Куйбышевском районе Донецка. В тот же день украинские войска обстреляли поселки Еленовка и Металлист снарядами калибром более 150 мм.

Кроме того, 5 августа стало известно, что здание железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка загорелось после обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. Отмечалось, что пострадала женщина.

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