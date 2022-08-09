В Херсонской области задержан участник причастной к покушению на главу УСИН группы

В Херсонской области правоохранители задержали члена группы, причастной к покушению на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН). Им оказался житель поселка Степановка, сообщило региональное ГУ МВД 9 августа в официальном Telegram-канале.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержанный показал тайник с вооружением в гараже», — уточнили в ведомстве

У него изъяты два ручных противотанковых гранатомета, 38 бутылок с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство, автомат АК-74, пистолет Макарова с глушителем, патроны и др.

Правоохранительные органы продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия.

О покушении на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева стало известно 18 июня. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его автомобиля. В результате инцидента Соболев попал в больницу. Отмечалось, что его жизни ничего не угрожает.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».