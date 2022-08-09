Полицейские в Иркутске эвакуировали с балкона просидевшую сутки девочку

Полицейские в Иркутске спасли с балкона одного из многоэтажных домов запертую в квартире пятилетнюю девочку, которая почти сутки просидела в полном одиночестве. Об этом 9 августа сообщило Главное управление МВД России по Иркутской области на своем официальном сайте.

В полицию обратился один из местных жителей, который обратил внимание на маленькую девочку, в течение долгого времени сидевшую на балконе.

На место происшествия сразу направились правоохранители, которые обнаружили, что квартира была заперта. Затем были вызваны сотрудники МЧС России, которые помогли снять ребенка с балкона.

После вызволения девочка рассказала, что находится в запертой квартире уже сутки и очень хочет есть. Ее мать ушла из дома накануне вечером и оставила ребенка одного. По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Отмечается, что ранее женщина попадала в поле зрения полицейских.

8 августа ИА «Взгляд-инфо» сообщило о восьмилетнем ребенке, который пострадал во время купания в фонтане. Инцидент произошел около областного центра народного творчества имени Руслановой. Ребенок остался без присмотра взрослых и получил травму в месте, не предназначенном для купания. Мальчика госпитализировали, ему оказывается необходимая помощь.