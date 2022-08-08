Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ
Мир
Винник заявил в суде США о своей невиновности
Мир
Латвия возобновила импорт российского газа
Мир
КС Молдавии запросил заключение по запрету георгиевской ленты
Общество
Мессенджеру Telegram грозит новый штраф на 8 млн рублей
Экономика
Банкам с замороженными активами разрешили остановить операции с бизнесом в валюте
Мир
Более половины европейцев выступили против антироссийских санкций
Мир
Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно
Мир
Зеленский внес в раду законопроект о расширении санкций против России
Туризм
В Финляндии выступили за ограничение туризма из РФ
Общество
Москвичей предупредили о сильной грозе и ветре до 17 м/с в ближайшие часы
Политика
Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

Восьмилетний ребенок пострадал в фонтане в Саратове

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восьмилетний мальчик пострадал во время купания в фонтане в Саратове. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел сегодня, 8 августа, около областного центра народного творчества имени Руслановой. Ребенок остался без присмотра взрослых и получил травму в месте, не предназначенном для купания. По данным ИА «Взгляд-инфо», речь идет о проникающей травме живота.

Мальчика госпитализировали, ему оказывается необходимая помощь. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что ребенок находится в состоянии средней тяжести.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

В Казани шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге в поющем фонтане. Медикам удалось восстановить два пальца. По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022