Восьмилетний ребенок пострадал в фонтане в Саратове

Восьмилетний мальчик пострадал во время купания в фонтане в Саратове. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел сегодня, 8 августа, около областного центра народного творчества имени Руслановой. Ребенок остался без присмотра взрослых и получил травму в месте, не предназначенном для купания. По данным ИА «Взгляд-инфо», речь идет о проникающей травме живота.

Мальчика госпитализировали, ему оказывается необходимая помощь. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что ребенок находится в состоянии средней тяжести.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

В Казани шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге в поющем фонтане. Медикам удалось восстановить два пальца. По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело.