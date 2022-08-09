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В работе Google произошел сбой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пользователи сервисов компании Google в ряде стран сообщили о сбоях в работе платформы. Это стало известно 9 августа из данных американского портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

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Отмечается, что основные проблемы касаются поисковой системы сервиса, а также функционирования Google Maps. Больше всего сбоев зафиксировано в США, Канаде, Японии, Великобритании и Германии.

О сбоях в работе 14 июня сообщали пользователи видеохостинга YouTube. Жалобы поступали из России, Великобритании и ряда других стран Европы.

15 мая в работе сайта и приложения «Авито» зафиксирован сбой. Российские пользователи пожаловались, что зайти на интернет-ресурс невозможно.

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