В работе сайта и приложения «Авито» произошел сбой

В работе сайта и приложения «Авито» в ночь на 15 мая зафиксирован сбой. Российские пользователи пожаловались, что зайти на интернет-ресурс невозможно.

При попытке зайти на сайт объявлений выдается ошибка 502, означающая, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам.

Запрет доступа, по предварительным данным, связан с попыткой взлома сервиса.

«Авито» — сайт для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях, а также резюме на рынке труда и услугах от частных лиц и компаний. 78% пользователей составляет аудитория мобильного приложения. В России компания работает 15 лет.

В ночь на 28 апреля произошли сбои в работе мессенджера Telegram. По данным сервиса Downdetector, было зафиксировано 518 отчетов о сбоях в работе мессенджера (на 03:16 мск). Отмечалось, что о неполадках сообщали в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге.

12 апреля пользователи пожаловались на неполадки в работе YouTube. Так, сообщалось о неполадках в работе сайта и приложения, а также о сбоях при просмотре видео. В РФ больше всего сбой в работе YouTube затронул Москву, Петербург и Краснодар.