Сбой произошел в работе YouTube

Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе. Это следует 14 июня из данных американского портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 21:02 мск было зафиксировано более 2,7 тыс. жалоб. Отмечается, что около 53% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, 34% недовольны работой приложения. 13% пожаловались на работу видеотрансляций.

Жалобы поступают из России, Великобритании и ряда других стран Европы.

12 апреля пользователи пожаловались на неполадки в работе YouTube. Так, сообщалось о неполадках в работе сайта и приложения, а также о сбоях при работе видео. Наиболее масштабный сбой был зафиксирован в США, однако жалобы поступали и из других стран, в том числе из Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канады и России

На следующий день разработчики устранили неполадки в работе сервиса.