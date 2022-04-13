YouTube восстановил работу своих сервисов после сбоя

Разработчики устранили неполадки в работе видеосервиса YouTube. Об этом сообщается на странице видеохостинга в соцсети Twitter.

«Всё исправлено: теперь у вас должна быть возможность входить в систему, переключаться между учетными записями, а также использовать меню учетной записи и панель навигации для всех сервисов… и устройств», — говорится в сообщении.

12 апреля пользователи портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пожаловались на неполадки в работе YouTube. Так, сообщалось о неполадках в работе сайта и приложения, а также о сбоях при работе видео.

Сбои в сервисе начали отмечаться около 21:45 мск, уточняет «Ридус».

Наиболее масштабный сбой был зафиксирован в США, однако информация о проблемах поступала и из других стран, в том числе Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канады и России, пишет НСН.

В РФ больше всего сбой в работе YouTube затронул Москву, Петербург и Краснодар, отмечает телеканал «360».

Тогда же разработчики сообщили, что в курсе проблемы и занимаются восстановлением работы ресурсов.

Ранее российские разработчики запустили сервис переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте». Теперь блогеры могут скопировать свой YouTube-канал на новую платформу. Сервис VK Video Transfer создали разработчики программного обеспечения Juice Development.