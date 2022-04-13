Разработчики приступили к восстановлению функций YouTube после сбоя

Технические специалисты YouTube работают над восстановлением полноценного доступа ко всем ресурсам после сообщений о сбое на платформе. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили представители видеохостинга.

«Если вы сейчас испытываете проблемы с использованием сервисов YouTube на различных устройствах, мы знаем об этом и работаем над устранением неполадок», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день на портал по отслеживанию работы интернет-сервисов Downdetector поступили многочисленные жалобы на проблемы при использовании YouTube. Больше всего сбоев было зафиксировано на территории США, однако о неполадках сообщали пользователи из других стран, в том числе Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канады и России.

Сложности возникали при использовании сайта и мобильного приложения, а также при воспроизведении видео.

В тот же день депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что видеохостинг необходимо законодательно запретить в России как минимум на 10 лет. По его словам, он намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть соответствующий вопрос.

24 марта сбой произошел в работе Telegram. О проблемах с использованием мессенджера сообщило более 1,4 тыс. человек. Чаще всего обращения поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Германии, Испании, Эстонии и Узбекистана.

До этого, 21 марта, масштабные сбои произошли в работе сервисов Apple в разных странах мира. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music.