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Сторонники Трампа начали собираться около его резиденции после обыска ФБР

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа начали собираться около его резиденции, где агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск. Кадры происходящего очевидцы опубликовали в Сети 9 августа.

На видео заметна колонна автомобилей с американскими флагами. Предположительно, к дому собрались десятки человек.

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Ранее днем ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.

Трамп ранее подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Также 8 августа обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книге рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.

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