Сторонники Трампа начали собираться около его резиденции после обыска ФБР

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа начали собираться около его резиденции, где агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск. Кадры происходящего очевидцы опубликовали в Сети 9 августа.

На видео заметна колонна автомобилей с американскими флагами. Предположительно, к дому собрались десятки человек.

Ранее днем ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.

Трамп ранее подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Также 8 августа обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книге рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.