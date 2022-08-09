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В посольстве Финляндии рассказали о числе заявителей на Шенген из РФ в июле

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Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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За весь июль посольство Финляндии в России получило около 17,2 тыс. заявлений на получение визы. Об этом «Известиям» рассказали во вторник, 9 августа, в финской дипмиссии в Москве.

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«Всего же за 2022 год (до конца июля) мы получили около 76 тыс. заявок, из них почти 80% в Санкт-Петербурге. Для сравнения — за весь 2021 год мы получили около 46 тыс. заявок. Напоминаем, что во время пандемии мы принимали заявки только от особых групп граждан», — рассказали «Известиям» в посольстве страны в РФ.

Впрочем, в ближайшее время это число грозит пойти на спад. После того, как 1 июля Финляндия возобновила выдачу туристических виз россиянам, а сама Россия 15 июля сняла все ковидные ограничения на выезд, поток туристов через российско-финскую границу вырос в разы.

По подсчетам финских СМИ, за прошлый месяц ее пересекли 176 тыс. граждан РФ. Это пришлось не по душе финской общественности и многим политикам, и 4 августа глава МИД Пекка Хаависто сообщил: его ведомство представило правительству план по ограничению туристических виз, выдаваемых россиянам.

Окончательное решение о том, какими способами и насколько существенно будет сокращено число туристических виз для граждан РФ, будет принято к концу августа, заметили в МИД.

Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Зона некомфорта: сможет ли Евросоюз отменить шенгенские визы для россиян»

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