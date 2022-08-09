Синоптики предупредили москвичей о кратковременном дожде 9 августа

Кратковременный дождь, облачная погода с прояснениями, а также до 23 градусов выше нуля ожидают москвичей во вторник, 9 августа. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики обещают от 21 до 23 градусов тепла, ночью — от +12 до +14 градусов.

На территории Московской области температура воздуха составит от 20 до 25 градусов выше нуля в дневное время суток и от +9 до +14 градусов — в ночное.

Ожидается ветер северного и северо-восточного направлений со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Накануне, 8 августа, научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду с температурными показателями в 22–24 градуса выше нуля и кратковременными осадками, которой ознаменуется начало недели. При этом метеоролог предупредил о погодных изменениях в столице в среду: так, вероятность осадков снизится, а температурный фон, напротив, повысится вплоть до 23–25 градусов тепла.