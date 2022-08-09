Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения

В Алжире в ноябре текущего года на полигоне Хаммагир впервые пройдут совместные российско-алжирские антитеррористические учения «Щит пустыни — 2022». Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) 9 августа.

«В провинции Бешар Алжирской Народной Демократической Республики прошла вторая — итоговая — планирующая конференция по подготовке к совместному российско-алжирскому учению. Представители командования ЮВО и алжирской Национальной народной армии утвердили сроки проведения, замысел и сценарий учения, состав сил и средств, а также определили тему, цели, задачи и этапы совместного учения», — говорится в материале.

В учениях планируется задействовать 80 военнослужащих мотострелковых соединений ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, и около 80 военных вооруженных сил Алжира. Солдаты отработают поиск, обнаружение и уничтожение террористических группировок в пустынной местности.

Страны согласовали план учений, организацию материально-технического обеспечения, включая порядок размещения и питания военнослужащих.

Ранее, 4 августа, стало известно, что более 250 белорусских военных примут участие в учениях «Восток — 2022». В конце июля Минобороны РФ рассказало, что на военных учениях будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе.