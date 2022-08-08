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Зеленский внес в раду законопроект о расширении санкций против России

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Фото: TASS/DPA
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о расширении санкций против России. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

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Ограничения будут касаться 10 пунктов: запрет на вывод капитала с Украины в пользу физических и юридических лиц России; запрет на приватизацию или аренду государственного имущества; запрет на публичные закупки товаров, работ и услуг, связанных с РФ; запрет на приобретение ценных бумаг российских эмитентов; запрет на приобретение права собственности на землю для лиц, связанных с Россией.

Законопроект также предусматривает запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в Россию, запрет на инвестиции в Россию и запрет на заход на территорию страны российских судов и самолетов.

В документе также отмечается, что санкции подразумевают еще остановку разрешений для РФ на пользование недрами и прекращение выдачи наличных средств и платежных карт лицам, которые связаны с Россией.

Отмечается, что санкции не будут распространяться на россиян, проживающих на Украине на законных основаниях. После того как рада примет этот законопроект, указанные санкции вступят в силу сроком на 10 лет.

9 июня Зеленский ввел бессрочные персональные санкции против президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц страны. Под ограничениями подразумевается блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Также президент Украины ввел санкции против 236 российских вузов и 261 руководителя этих учебных заведений.

17 июня Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году и в нем причина сегодняшних проблем. Президент РФ также указал, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все ее задачи будут решены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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