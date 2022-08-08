Диетолог рассказала о правильном пищевом поведении в течение дня

Путь к здоровому пищевому поведению лежит через поэтапное движение к намеченной цели и ряда других шагов. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

По словам специалиста, основной признак наличия расстройства пищевого поведения — это нарушение режима питания и уход в крайности: либо человек в течение суток постоянно перекусывает, не разделяя свой рацион на завтрак, обед и ужин, либо делает огромные промежутки между приемами пищи, наверстывая все за ужином.

В этом случае диетолог призывает задуматься о режиме питания. Для правильного пищевого поведения важно распределить равномерно ежедневный рацион. Здесь эксперт советует следовать практике дробного питания, которая включает три основных приема пищи и два перекуса в день. При этом от последнего приема пищи до сна должен быть промежуток не меньше двух часов.

«В первую очередь нужно выдерживать между ними (приемами пищи. — Ред.) определенный промежуток и в дальнейшем уже только разбирать само наполнение этих приемов пищи», — сказала Филиппова «Пятому каналу».

Она отметила, что для здорового пищевого поведения содержание рациона также имеет большое значение. Он должен быть сбалансированным и включать в себя самые разные продукты. Переход же к правильному питанию нужно производить плавно и не ставить перед собой невыполнимые задачи, чтобы избежать срывов.

Как добавила специалист, проблема нарушения пищевого поведения нередко исходит из детства. Например, когда родители прививают ребенку привычку воспринимать сладкое в качестве поощрения. Отсюда появляется желание заедать стресс чем-то вкусным уже во взрослом возрасте. Однако, считает диетолог, можно найти более эффективные аналоги, которые будут иметь такое же психологическое воздействие, и это необязательно должна быть еда.

Ранее в августе врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова рассказала, как скорректировать питание в жаркую погоду. Предпочтение стоит отдать более легким продуктам, так как в жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки. На завтрак можно съесть фруктовый салат, залитый натуральным йогуртом, или 400 г арбуза, если ничего больше не хочется. Обед и ужин могут быть более плотные, чтобы утолить чувство голода, однако из-за жары не стоит злоупотреблять солью, советует эксперт.