Диетолог дала советы по питанию в жаркую погоду

В жаркую погоду необходимо скорректировать свой рацион, сделав его более легким. Об этом 6 августа рассказала URA.RU врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова.

По ее словам, для завтрака подойдут легко усваиваемые продукты, не содержащие животный белок.

«В жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак нужно что-то легкое и холодное, яичница не зайдет. В идеале это может быть фруктовый салат, залитый натуральным йогуртом. Девушкам можно 400 г арбуза на завтрак, если ничего не хочется. У мужчин прекрасное сочетание — творог, йогурт и фрукты», — сказала Тихомирова.

Обед и ужин могут быть более плотные, чтобы утолить чувство голода, однако из-за жары не стоит злоупотреблять солью.

«В обед может быть какой-то белок, потому что уже хочется есть. Идеальны будут рыба, морепродукты, курица, говядина, нежирные сорта мяса в сочетании с овощами или крупами, но немного. На ужин, как правило, хочется есть, и нужен белок. Творог или омлет с овощами. Также курица или говядина в сочетании с овощами. Самое главное — не солить», — отметила эксперт.

Она также посоветовала использовать острые приправы, так как они усиливают капиллярное кровоснабжение, помогая организму осуществлять терморегуляцию.

4 августа врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала самые полезные продукты для перекуса на работе. Она посоветовала обратить внимание на орехи, свежие овощи и фрукты, а также нежирный творог и сыр.

2 августа нутрициолог Наталия Обоева рассказала, какое число приемов пищи допустимо летом. В жаркую погоду, по ее словам, допустимы три-четыре приема основной пищи и один-два перекуса. Между основными приемами пищи необходим интервал 3–4 часа. При низком уровне активности женщинам следует употреблять около 1600 калорий, а мужчинам — около 1800. Также, чтобы избежать обезвоживания организма, в жару поможет большое потребление воды.