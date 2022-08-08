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Фигуристка Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра

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Фото: ТАСС/EPA/Guillaume Horcajuelo
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Российская фигуристка Алена Косторная перенесет операцию из-за полученной травмы бедра. Об этом 8 августа сообщила тренер спортсменки Елена Буянова.

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«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — передает сообщение Буяновой «РИА Новости спорт».

Косторная перешла в марте к Буяновой из группы Этери Тутберидзе. В декабре 2021 года спортсменка из-за перелома правой кисти была снята с чемпионата России.

Тогда она заявила, что останется в большом спорте еще на один олимпийский цикл. Однако в середине февраля 2022-го спортсменка снова сломала руку и досрочно завершила сезон.

Косторная стала чемпионкой Европы 2020 года, отмечает «Спорт-Экспресс». Также она является победительницей финала Гран-при сезона-2019/20. В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

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