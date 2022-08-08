Еще один россиянин стал фигурантом дела о госизмене

Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене. Соответствующая информация появилась в картотеке суда 8 августа.

Новым фигурантом стал россиянин по фамилии Титов. Он был арестован в одном из регионов РФ и этапирован в столицу.

Фабула уголовного дела не раскрывается по причине секретности.

Ранее, 5 августа, стало известно, что директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк был задержан в Новосибирске. По словам научного руководителя института Василия Фомина, его подозревают в госизмене. В учреждении прошли оперативные мероприятия. Шиплюк был арестован и перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Ст. 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.