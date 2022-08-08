Вильфанд рассказал об опасности сильных дождей в ряде регионов России

Очень сложная ситуация, вызванная осадками, наблюдается в ряде регионов России. В Приморском крае 7 августа выпало до 96 мм осадков — значение, близкое к рекордам за сутки по планете. Об этом рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Кроме того, очень интенсивные дожди уже долгое время наблюдаются на юго-востоке страны, в Приморском крае, на юге Хабаровского края, в Сахалинской области.

«Интересно, что в Приморском крае наблюдаются очень сильные дожди, вчера там выпало до 96 мм осадков. Это настоящий тропический дождь, колоссальное количество осадков. Такие дожди приводят к негативным последствиям: реки горные в Приморье будут вздыматься на метр-другой-третий, это будет приводить к подтоплению сельхозугодий, дорог. 96 мм — это действительно впечатляюще, значение, близкое к рекордам за сутки по планете», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, сложная ситуация также наблюдается в Приамурье.

«На верхнем Амуре за счет сильных дождей, которые выпали и ранее, и сейчас продолжаются, ожидается подъем уровня воды на два-три метра до опасных отметок. На притоках Амура в Амурской области тоже с сегодняшнего дня по среду включительно сохранится уровень, который называется ОЯ (опасные явления)», — отметил специалист.

Он также рассказал об очень жаркой погоде с температурой до +40 градусов в течение этой недели на юге и востоке Европейской России.

«Я говорю о Ростовской области, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии. Ну и о юге Урала. В Приволжском федеральном округе, Саратовская и Самарская область, очень жаркие температуры будут, выше тридцатиградусных отметок. Даже в центральных степных районах Крыма температура будет +35...+37 градусов, а в Волгоградской области, в Калмыкии, на востоке Ставрополья температура будет доходить даже до сорокоградусной отметки», — указал синоптик.

Ранее в этот день на территории Амурской области из-за сложной паводковой обстановки ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Так, в 13 населенных пунктах подтоплены 82 жилых дома и 200 придомовых участков. Эвакуированы 158 человек, в том числе 49 детей. По данным областного ГУ МЧС России, транспортное сообщение нарушено с 32 населенными пунктами.