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Подаренный СССР памятник Хельсинки вернут на место после ремонта

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Фото: commons.wikimedia.org/Oleg Kirjuhin
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Снятый в Хельсинки для реконструкции дороги советский памятник «Мир во всем мире» постараются вернуть после ремонта поближе к прежнему месту. Об этом сообщила 8 августа заместитель руководителя отдела культуры мэрии финской столицы Реетта Хейсканен.

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«Скульптуру перевезли из Хаканиеми на склад в восточной части Уусимаа (столичный регион). Статуя доставлена ​​по морю. Дальнейшую судьбу статуи решат город и Художественный музей Хельсинки, которому принадлежит скульптура. Мы следуем обычному городскому процессу, согласно которому произведение паблик-арта размещается как можно ближе к своему первоначальному месту, то есть сохраняется в своем контексте», — передает сообщение «РИА Новости».

Хейсканен отметила, что в настоящее время точное новое место расположения памятника назвать сложно. Для начала необходимо дождаться завершения строительных работ в этом районе. А это, по ее словам, займет «ближайшие несколько лет», пишет телеканал «Звезда».

О том, что в Хельсинки демонтировали советский памятник, ранее в понедельник сообщила телекомпания Yle. Власти города планируют перестройку улицы Хаканиеменранта, где ранее располагался монумент, пишет Regnum.

Скульптуру «Мир во всем мире» Москва подарила Хельсинки в 1989 году. В январе 1990-го ее установили на улице Хаканиеменранта. Монумент представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат в руках глобус.

В ответ на подарок Москва получила от Хельсинки памятник «Дети мира», который располагается в Парке дружбы на Ленинском шоссе.

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