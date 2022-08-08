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В Хельсинки снесли подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире»
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В Хельсинки снесли подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире»

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Фото: Соцсети
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В Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который Советский Союз подарил Финляндии в 1990 году. Об этом 8 августа сообщила телекомпания Yle.

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Статую подняли с помощью тросов и переместили на баржу утром в понедельник. Демонтаж связан с планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, где ранее располагался монумент. Его перевезут на хранение в Художественный музей Хельсинки (НАМ). Позднее власти города решат дальнейшую судьбу памятника.

Скульптуру «Мир во всем мире» Москва подарила Хельсинки в 1989 году. В январе 1990-го ее установили на улице Хаканиеменранта. Монумент представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат в руках глобус. В ответ на подарок Москва получила от Хельсинки памятник «Дети мира», который располагается в Парке Дружбы на Ленинском шоссе.

Ранее, 14 июня, сообщалось, что городской совет финской Котки принял решение о демонтаже и переносе в музей последнего в Финляндии памятника Владимиру Ленину. Фигура Ленина, переданная в дар Котке от города-побратима Таллина в 1979 году, находилась в центре города и неоднократно становилась жертвой вандализма. С началом специальной военной операции по защите Донбасса в городе усилились споры по поводу памятника. В итоге городской совет решил убрать памятник с улицы и передать местному музею.

Очередная волна сноса советских памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне российской спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, 14 июля стало известно, что правительство Латвии составило перечень из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

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