В Москве нетрезвый мужчина разбил металлической урной 15 автомобилей

В Дмитровском районе на севере Москвы задержан нетрезвый мужчина, подозреваемый в повреждении 15 автомобилей. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской. Правоохранителям поступило сообщение о том, что мужчина металлической урной разбивает лобовые стекла припаркованных транспортных средств.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники ППСП ОМВД России по Дмитровскому району Москвы задержали злоумышленника — 41-летнего безработного приезжего гражданина. Полицейскими зафиксировано повреждение 15 автомобилей. В настоящее время материальный ущерб устанавливается», — приводит сообщение ведомства Агентство городских новостей «Москва».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее в этот день сообщалось о похожем инциденте на северо-западе Москвы. Нетрезвый 18-летний молодой человек повредил 11 машин на Лодочной улице.