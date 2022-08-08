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Юноша в нетрезвом состоянии повредил 11 машин на северо-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Нетрезвый молодой человек повредил 11 машин на северо-западе Москвы. Как сообщили 8 августа в пресс-службе столичного главка МВД, юноша поцарапал автомобили, а у некоторых проколол колеса.

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Как уточнили в ведомстве, изначально в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его автомобиль, стоявший на Лодочной улице, был поцарапан. Следователям удалось выяснить, что в тот же день было еще 10 похожих случаев.

«В ходе проведения проверки участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Южное Тушино установил личность молодого человека, причастного к повреждению транспорта, и задержал его. Им оказался 18-летний москвич, который сознался в противоправном деянии. По его словам, он сделал это в состоянии опьянения», — сообщили в правоохранительных органах.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ранее, 7 августа, мужчина разбил около 20 автомобилей на севере Москвы, которые были припаркованы во дворе жилого дома. Как отмечается, инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской, 12, к. 1.

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