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В Нидерландах прохожего убило снарядом во время соревнований по метанию молота

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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Steffen
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Случайный прохожий погиб в Нидерландах в ходе соревнований по метанию молота, когда спортивный снаряд перелетел изгородь и угодил в него. Об этом 8 августа сообщает издание The Sun.

По имеющейся информации, инцидент произошел во время турнира Open Highland Games, который проходил в замке Гелдроп в Нидерландах в минувшее воскресенье. Уточняется, что спортивный снаряд весом 22 фунта (около 10 кг) перелетел изгородь и попал в прогуливающегося там человека.

«Мы ошеломлены тем, что что-то подобное может произойти. Вы этого не ожидаете, это самая большая катастрофа, которая может случиться со всеми нами. Мы опустошены», — рассказал один из организаторов чемпионата Адри Гертс.

Гертс добавил, что не разговаривал еще со спортсменом, который пустил снаряд, однако заявил, что тот совершенно вне себя из-за случившегося.

«С ним этого никогда не должно было случиться. Это игроки, которые практикуют эту игру на международном уровне, на высоком уровне, с большим опытом и чрезвычайно опытны, но, очевидно, иногда может произойти несчастный случай», — добавил он.

Прибывшие на место экстренные службы попытались спасти пострадавшего, однако им не удалось это сделать. По данным издания, погибший не являлся зрителем турнира.

Ранее, 7 августа, 18-летний молодой человек погиб в Испании во время традиционного забега с быками. Бык напал на молодого человека в ночь на субботу, когда праздновался последний день местной недели корриды. У мужчины было сломано несколько ребер, которые повредили легкое. Он был доставлен в больницу Валенсии, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

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