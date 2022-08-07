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Один человек погиб во время забега быков в Испании

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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В Испании во время традиционного забега с быками скончался 18-летний молодой человек. Об этом 7 августа сообщил муниципалитет Сонеха.

«С сожалением вынуждены сообщить ужасную новость о кончине молодого человека, жителя Сегорбе, который в пятницу пострадал из-за удара быка», — сообщили местные власти в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Бык напал на молодого человека в ночь на субботу, когда праздновался последний день местной недели корриды. У мужчины было сломано несколько ребер, которые повредили легкое. Он был доставлен в больницу Валенсии, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Муниципалитет Сонехи объявил в связи с произошедшим трехдневный траур.

13 февраля 2020 года сообщалось, что бык забодал мужчину на ферме в Ставропольском крае. Инцидент произошел в Светлограде. Мужчина загонял коров в загон, когда вместе с ними забежал самец и напал на рабочего.

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