В Кабардино-Балкарии расширят 23 км трассы Р-217 «Кавказ»

В Кабардино-Балкарии приступили к расширению 23 км трассы Р-217 «Кавказ» до четырех полос. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба компании «Росавтодор».

Пока пропускная способность участков дороги, где идут работы, составляет 35 тыс. автомобилей в сутки. В ведомстве заметили, что доведение участков до четырехполосного движения и разделение встречных потоков позволят повысить уровень транспортной безопасности и пропускную способность маршрутных отрезков.

Дорожники капитально ремонтируют два отрезка Р-217 — от Малки до Куба-Табы (8 км) и от Аргудана до границы с Северной Осетией (15 км).

Весной 2022 года работы стартовали на 8-километровом участке автомобильной дороги близ границы со Ставропольем (с 405-го по 413-й км). В настоящее время на объекте ведутся работы по расширению земляного полотна, замене и усилению дорожной одежды. Окончание работ здесь запланировано на октябрь 2023 года.

Объект в Лескенском районе планируется ввести в строй в 2024 году (с 482-го по 497-й км). На первых четырех километрах дорожники уже выполнили работы по разборке существующего покрытия.

Во избежание выезда автомобилей на встречную полосу движения специалисты устроят осевое тросовое ограждение. Также отремонтируют пересечения и примыкания, нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки.

6 июля заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в российских регионах до конца 2022 года будет отремонтировано 37 км мостов и путепроводов. По статистике, в субъектах РФ в аварийном и предаварийном состоянии находится порядка 12% мостов, путепроводов и эстакад.