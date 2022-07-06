В российских регионах отремонтируют 37 км мостов и путепроводов

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в российских регионах до конца 2022 года будет отремонтировано 37 км мостов и путепроводов. Об этом 6 июля сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Часть из 482 мостовых сооружений будут готовы уже в этом году, остальные завершим в следующем», — уточнил чиновник.

Благодаря нацпроекту в Красноярском крае обновили уже восемь искусственных сооружений. В Самарской области раньше срока завершили ремонт моста через реку Шунгут на трассе «Урал». В Тамбовской области завершен капитальный ремонт мостового сооружения через реку Кашму на трассе Тамбов – Пенза.

По статистике, на сегодня в субъектах РФ в аварийном и предаварийном состоянии находится порядка 12% мостов, путепроводов и эстакад. Все они расположены в основном на дорогах регионального и межмуниципального значения.

«Работы пройдут не только на крупных мостовых переходах, но и на небольших, значимых для местных жителей объектах. На эти цели в 2022 году предусмотрено 32,4 млрд рублей, из которых 21,5 млрд — средства федеральной поддержки», — отметил в связи с реализацией плана по реконструкции мостовых сооружений заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

9 июня «Известия» сообщали, что в Тюменской области в 2022 году на ремонт 36 км дорог направят свыше 700 млн рублей. Из них 474 млн выделено в рамках соглашения, заключенного между Тюменской областью и Росавтодором. Остальные средства в размере 231 млн рублей направят из регионального бюджета. Договоры с подрядчиками уже заключены. Работы на всех объектах должны завершиться к 15 октября.