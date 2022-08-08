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Убийцей пожилой пары из подмосковной Балашихи оказался их сын

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В подмосковном городе Балашиха задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в убийстве родителей-пенсионеров. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Московской области.

На допросе мужчина признался, что на преступление его толкнули накопившиеся разногласия. Ему предъявлено обвинение в совершении двойного убийства (п.п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.

Ход расследования данного преступления находится на контроле в центральном аппарате ведомства, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Тела пенсионеров с колото-резаными ранами были обнаружены 5 августа в их квартире. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», убитых нашел их сосед — он обратил внимание на засиженную мухами москитную сетку в квартире погибших. По информации РЕН ТВ, супруги к тому моменту были мертвы уже около недели.

2 августа стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Новой Москвы, который подозревается в убийстве супруги. По версии следствия, мужчина сначала убил ее стулом, а затем сымитировал суицид, выкинув труп из окна. На допросе он признался, что причиной убийства стала ссора на бытовой почве, уточняет «Москва 24».

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