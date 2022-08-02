Москвича заподозрили в убийстве жены стулом и попытке сымитировать ее суицид

В Новой Москве мужчина, предположительно, убил свою жену стулом, после чего сымитировал ее самоубийство, скинув труп из окна. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

«Расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — подчеркнула она во вторник, 2 августа.

Иванова также добавила, что тело было сброшено из окна пятого этажа. Свою вину обвиняемый признал во время допроса, заявив, что ссора возникла на фоне бытовых разногласий, отметила следователь.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Щербинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», — дополнила Иванова.

24 июля СУ СК России по Иркутской области раскрыло детали убийства мужчиной своей бывшей жены. 41-летний мужчина несколько раз выстрелил из ружья по автомобилю экс-супруги, в то время как сам управлял своей машиной. После этого перегородил дорогу, вышел из автомобиля и произвел несколько выстрелов в женщину. Затем мужчина скрылся в лесу, где покончил с собой.