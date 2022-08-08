Volkswagen сделает мотор 1.5 TSI подходящим для стандарта Евро-7

Компания Volkswagen анонсировала выпуск четырехцилиндрового мотора 1,5 TSI, разработанного под стандарт выбросов Евро-7, который заработает в Германии в 2025 году. Об этом 8 августа сообщил немецкий журнал Autobild.

Компания из Вольфсбурга сообщила, что новый мотор 1.5 TSI будет достаточно экономичен в использовании. Инженеры предприятия переместили трехкомпонентный каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр ближе к двигателю для улучшения очистки выхлопных газов. Попутно этот сдвиг значительно сократил использование драгоценных металлов в системе выхлопа.

Для дальнейшего снижения расхода нового мотора инженеры компании усовершенствовали уже использующуюся в предыдущем двигателе систему деактивации цилиндров. По словам разработчиков, основное внимание уделили улучшению активации и деактивации двух цилиндров, обеспечив более плавную работу двигателя.

Для этого пришлось повысить КПД активных цилиндров, а средние цилиндры, второй и третий, должны были работать почти без потерь. Согласно исследованиям компании, переключение на работу с четырьмя цилиндрами при возобновлении запроса мощности должно быть едва заметным для нового мотора.

Еще один плюс доработанного четырехцилиндрового двигателя — турбокомпрессор VTG с изменяемой геометрией турбины. Двигатель имеет впрыск под высоким давлением, до 350 бар. Volkswagen подчеркивает, что в новом моторе можно будет использовать топливо, произведенное из возобновляемых источников (eFuels).

5 августа Volkswagen сообщил, что выпуск нового Golf девятого поколения пока под вопросом из-за введения в Европе экологического стандарта Евро-7, а также фактора электромобильности. Гендиректор компании Томас Шефер считает, что более сложная система очистки выхлопных газов для автомобилей с ДВС приведет к повышению цен на такие автомобили на €3000–5000.