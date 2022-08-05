Volkswagen Golf девятого поколения с традиционным ДВС не будет выпущен

Выпуск Volkswagen Golf девятого поколения под вопросом из-за введения в Европе экологического стандарта Евро-7, а также фактора электромобильности. Об этом 5 августа сообщил немецкий журнал Autobild.

По информации издания, компания Volkswagen не рассматривает традиционные двигатели внутреннего сгорания как дешевую альтернативу электромобилям в среднесрочной перспективе. В связи с ожидаемым ростом цен на традиционные автомобили в преддверии введения экологического стандарта выбросов Евро-7, в Volkswagen ставят под сомнение будущее своей самой популярной модели Golf.

Генеральный директор компании Томас Шефер считает, что более сложная система очистки выхлопных газов для автомобилей с ДВС приведет к повышению цен на такие автомобили на €3000–5000.

В качестве альтернативы глава компании предлагает рассмотреть недорогие электромобили не только от Volkswagen, но и входящие в него Skoda, Seat и Cupra.

Предполагается, что цена на такие электромобили будет ниже €25 000, а дальность действия таких транспортных средств составит не менее 350–400 километров.

В компании намекнули, что стоимость таких электрокаров будет ощутимо ниже, чем дорабатывать выхлопную систему будущего Golf 9 с традиционным ДВС.

Издание подчеркнуло, что в настоящее время компания из Вольфсбурга работает над модернизацией нынешнего Golf 8. «Через двенадцать месяцев мы узнаем больше», — загадочно подытожил слухи о будущем машины Томас Шефер.

1 августа компания Volkswagen представила электрический фургон Bulli ID.Buzz. Машина, выполненная в стиле первого фургона компании, на электротяге развивает мощность 204 л. с.