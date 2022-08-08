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Вызывающее рак вещество обнаружили в пруду в Мичигане

Ядовитое вещество, вызывающее рак, обнаружили в пруду Хаббелл в Мичигане
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Фото: ABC News
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Ядовитое вещество, вызывающее рак, обнаружено в пруду Хаббелл в американском штате Мичиган. Об этом сообщил 7 августа телеканал ABC News.

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По словам следователей, в пруду выявили низкое содержание шестивалентного хрома, который способен вызывать рак, а также ряд неблагоприятных последствий для здоровья при проглатывании, контакте с кожей или вдыхании.

«Жидкость, содержащая 5% шестивалентного хрома, была сброшена в канализационную систему завода Tribar Manufacturing в Уиксоме в минувшие выходные и направлена ​​на очистные сооружения Уиксома», — говорится в заявлении департамента окружающей среды.

Отмечается, что пробы из пруда Хаббелл были единственными, в которых был обнаружен шестивалентный хром. Всего было взято более 30 проб с различной глубины вблизи места выброса ниже по течению до пруда Бартон в городе Анн-Арбор.

Специалисты продолжают расследовать причины выброса и устанавливать объем попавших в пруд химических веществ.

Жителей близ расположенных районов призвали не поливать растения из водоема и не есть рыбу, пойманную на этом участке по мере получения дополнительных результатов исследования. Также в пруду запрещено купаться.

Ранее, в июне, заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал о риске заражения при купании в фонтанах. Специалист отметил, что фонтаны — это «мелкие водоемы, которые могут быть сильно загрязнены», несмотря на дезинфекцию. Так, при купании в них можно заразиться дизентерией, подцепить кишечную инфекцию, реже тиф или холеру. При купании в обычных водоемах он рекомендовал обращать внимание на таблички, которые сообщают о загрязнении воды, чтобы избежать заражения.

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