Эпидемиолог предупредил о риске купания в фонтанах

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал о риске заражения кишечными инфекциями при купании в фонтанах.

В беседе с «Газетой.Ru» 28 июня специалист отметил, что фонтаны — это «мелкие водоемы, которые могут быть сильно загрязнены», несмотря на дезинфекцию.

Так, при купании в них можно заразиться дизентерией, подцепить кишечную инфекцию, реже — тиф или холеру, а также лептоспироз — заболевание, вызывающее поражение печени и почек, покраснение глаз, жар и развитие желтухи, сообщает сайт kp.ru.

При купании в обычных водоемах Покровский рекомендовал обращать внимание на таблички, которые сообщают о загрязнении воды, чтобы избежать заражения, пишет «Москва 24».

Эколог, член Московского городского общества защиты природы Антон Хлынов рассказал, что вода в фонтанах слабо проточная и без способности к самоочищению. По его словам, будет негигиенично, если много людей станут там купаться.

По его мнению, в мегаполисах в настоящее время наблюдается дефицит природных зон отдыха, в том числе чистых водоемов.

Также 28 июня юрист Василий Воробьев предупредил о штрафах за купание в фонтанах. По его словам, за это нарушителям общественного порядка может грозить ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкции по административной статье составляют от 500 рублей до 1 тыс. рублей, пишет сайт aif.ru.

В тот же день главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что в жаркие дни следует избегать активности, пить небольшими порциями чистую воду, морс, квас и горячий чай, а также избегать переедания и не употреблять алкоголь.