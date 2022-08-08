Первая ракетка России Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу США Шелби Роджерс в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США).

Встреча состоялась 7 августа и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу россиянки, уточняет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что за 2 часа 34 минуты Касаткина сделала один эйс, девять двойных ошибок, а также реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

Сейчас 25-летняя Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA, однако «Спорт-Экспресс» уточняет, что россиянка вернется в топ-10 мирового рейтинга WTA впервые с 2019 года. Она займет девятую строчку.

Накануне сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу в полуфинальном матче турнира WTA в Сан-Хосе (США).

Встреча продлилась 1 час 23 минуты завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Уточняется, что призовой фонд турнира в Сан-Хосе составляет $757,9 тыс.