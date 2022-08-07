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Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе
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Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе

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Фото: Global Look Press/Joaquim Ferreira
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США).

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Встреча состоялась 7 августа и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки, уточняет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что за 1 час 23 минуты россиянка сделала один эйс, одну двойную ошибку, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В финале Касаткина сыграет с американкой Шелби Роджерс, которая ранее, в воскресенье, обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:3, 6:4).

25-летняя Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула ассоциации в одиночном разряде.

Турнир в Сан-Хосе завершится 7 августа. Его призовой фонд составляет $757,9 тыс.

В прошлом году Касаткина обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс в полуфинальном матче турнира WTA в Сан-Хосе и вышла в финал.

За полуторачасовой матч россиянка сделала четыре эйса и одну двойную ошибку, а также реализовала три брейк-пойнта из 14.

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