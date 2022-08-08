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Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Облачная погода с прояснениями, дождь и местами гроза ожидают москвичей в понедельник, 8 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

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Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14...+16 градусов.

Днем ожидается северный ветер, его скорость составит 5–10 м/c, при грозе возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Ранее, 7 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что изнуряющая жара в Москве не прогнозируется в ближайшие семь дней, но погода будет вполне летней.

По его словам, понедельник будет пасмурным и дождливым. Прогнозируется усиление ветра, местами пройдут ливни и прогремят грозы.

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