Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 августа

Облачная погода с прояснениями, дождь и местами гроза ожидают москвичей в понедельник, 8 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14...+16 градусов.

Днем ожидается северный ветер, его скорость составит 5–10 м/c, при грозе возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Ранее, 7 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что изнуряющая жара в Москве не прогнозируется в ближайшие семь дней, но погода будет вполне летней.

По его словам, понедельник будет пасмурным и дождливым. Прогнозируется усиление ветра, местами пройдут ливни и прогремят грозы.