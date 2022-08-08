Человек погиб в результате взрыва в многоквартирном доме в Пензе
В результате взрыва в многоквартирном доме в Пензе погиб человек, еще один получил травмы. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили ТАСС сотрудники пресс-службы областной прокуратуры.
Информации о состоянии пострадавшего нет.
Отмечается, что инцидент произошел в жилом доме в микрорайоне «Заря».
На место происшествия прибыл прокурор Октябрьского района Пензы Александр Плющ, а также оперативно-следственные группы.
В настоящий момент организована доследственная проверка обстоятельств ЧП. В зависимости от результатов экспертизы позже будут принимать решение о привлечении прокуратуры.
Ранее, 3 августа, взрыв прогремел в квартире жилого дома в городе Королеве Московской области. В результате хлопка газа была повреждена оконная рама на кухне и выбиты стекла. По предварительным данным, причиной послужила поломка водонагревателя.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. На месте также работают специалисты ЖКХ. Данные о пострадавших не поступали.