Хлопок произошел в квартире жилого дома в Королеве

Взрыв прогремел в квартире жилого дома в городе Королев Московской области. По данным «Известий», инцидент произошел утром 3 августа на Комсомольской улице.

В результате хлопка на кухне в квартире, расположенной на пятом этаже, повреждена оконная рама и выбиты стекла.

По предварительным данным, причиной послужила поломка водонагревателя. Перед тем как раздался хлопок, хозяйка жилплощади распыляла средство от насекомых.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. На месте также работают специалисты ЖКХ. Данные о пострадавших не поступали.

Ранее, 18 июля, взрыв произошел в пятиэтажке в Нижнем Новгороде. По данным регионального МЧС, взорвалось неизвестное вещество. Перед этим хозяйка квартиры также распыляла аэрозоль от насекомых. В результате инцидента обрушились межквартирная перегородка, а также три оконных проема. Из здания были эвакуированы 37 человек. Из жильцов никто не пострадал.